"Hadsel", la complainte des fjords de Beirut

Devenu maître dans l'art de confectionner des œuvres pop folk haute couture en constante évolution, le globe-trotteur Zach Condon avait écrit son précédent album Gallipoli avec un orgue Farfisa. Pour sa nouvelle aventure, c'est un orgue d'église datant du début des années 1800 qui a guidé le chanteur et compositeur originaire de Santa Fé. Obligé d'interrompre sa tournée en 2019 à cause de problèmes de gorge persistants, l'artiste, en plein doute, s'est réfugié sur l'île de Hadsel, loin dans la partie nord de la Norvège. Un collectionneur et amateur d'orgues, Oddvar, lui donne accès à la Hadselkirke locale. Inspiré par les ténèbres de ses pensées et la beauté des fjords environnants, il trouve le réconfort en explorant, seul, des nouvelles pistes sonores pour créer les douze titres de son nouvel album.

"Pendant mon séjour à Hadsel, j'ai travaillé dur sur la musique, perdu dans une transe et trébuchant aveuglément sur mon propre effondrement mental que je repoussais depuis l'adolescence. Je me suis retrouvé à agoniser sur de nombreuses choses passées et présentes, tandis que la beauté de la nature, les aurores boréales et les tempêtes redoutables jouaient un spectacle impressionnant autour de moi. J'aime à croire que ce paysage est d'une certaine manière présent dans la musique" explique Zach Condon. Revenu au travail solitaire des débuts de Beirut, il a enregistré ses parties d'orgue sur son studio portable et un magnétophone autrichien, ajouté des arrangements de trompette et de synthétiseurs modulaires, superposé un cor, des étranges sons de percussion qu'il a créés en Norvège ou un ukulélé baryton.

Avant la sortie de Hadsel, le 10 novembre sur son label Pompeii Records, Zach Condon partage le titre So Many Plans : "Les paroles proviennent d'une complainte du temps du covid qui s'est transformée sans effort en une sorte de courte berceuse." L'année dernière Beirut retraçait l'évolution de ses voyages pop folk classieux entre les balkans, le Mexique ou l'Italie sur la double compilation Artifacts.