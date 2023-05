"Hafu", l'électro-pop métissée et audacieuse de Maïa Barouh

Chanteuse, flûtiste, auteure, compositrice et arrangeuse franco-japonaise, Maïa Barouh est une artiste singulière à l‘héritage mixe qui mêle chants ancestraux japonais avec rap, électro, groove et chanson. Dans l'album Aïda ( Entre en japonais) sorti en septembre dernier sur le label Saravah, elle se révolte contre les clichés ancrés dans l’imaginaire collectif, vecteurs de racisme, dont elle fait les frais. Son tout nouveau clip Hafu tourné et réalisé par le Russe Artem Skiy (qui signait déjà celui du premier single Tokyo Ondo ) rend hommage à sa double culture et s'adresse aux personnes qui ne parviennent pas à trouver leur identité dans cet entre-deux. « La musique étant comme ma 3ᵉ identité, elle me permet d’exprimer avec le son ce sentiment de fragilité et de force, de liberté et d'instabilité, de “ne pas appartenir" » :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Hafu vient du mot anglais “half " et avec l’accent japonais ça devient “hafu”. C’est comme ça qu'on appelle les métisses japonais car nous ne sommes que la “moitié” d’une nation. Un terme discriminant qui évoque bien l’hétérogénéité raciale de l’archipel », dixit Maïa Barouh. Pour ce dernier album, elle a collaboré avec la rappeuse Elea Braaz afin de marier les deux langues.

Publicité

Fille de la peintre japonaise Atsuko Ushioda et de Pierre Barouh, créateur du label Saravah et découvreur de talents (Jacques Higelin, Brigitte Fontaine, David McNeil, Alain Leprest...) Maïa a débuté sa carrière de musicienne à 17 ans sur les scènes underground de Tokyo. Puis elle s'est envolée pour Paris, invitée par le célèbre producteur Martin Meissonnier pour réaliser le disque Kodama autour de chant traditionnels revisités. Aujourd'hui elle traverse les continents et développe son style unique fait de jaillissements, entre arrangements folkloriques japonais, rap français, grooves tribaux, sons électroniques, impros à la flûte et pop indé. Avec colère, humour décalé, mélancolie, transe et insolence, elle nous propose un voyage à travers les temps et les continents sur le tapis volant de sa pop syncrétique volcanique.

29/11 release party - La Maroquinerie (Paris/France)