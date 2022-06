Hank Williams, Jr. sort un album blues avec Dan Auerbach

Fils d'Hank Williams, le pionnier de la musique country, Hank Williams, Jr. défend depuis près d'un demi-siècle, parfois dans des déclarations sulfureuses, l'esprit de la musique sudiste et son immense héritage country et rock. Pourtant l'homme de 72 ans, n'avait jusque là jamais enregistré un album entièrement consacré à ce blues qu'il apprenait à jouer enfant auprès de Rufus "Tee-Tot" Payne. Contacté par Dan Auerbach, le musicien a franchi le pas en enregistrant en trois jours les douze titres de son 57e album : Rich White Honky Blues.

Comme à son habitude Auerbach a réuni un groupe de musiciens de rêve autour de Williams, comme le guitariste slide Kenny Brown, le bassiste Eric Deaton, dont la première tournée fut lors du Fat Possum’s Juke Joint Caravan, aux côtés de T-Model Ford et Paul “Wine” Jones, ainsi que le batteur Kinney Kimbrough, fils du légendaire musicien du North Mississippi, Junior Kimbrough. Un combo parfait pour quelques titres originaux et surtout une virée live dans le répertoire classique du hill country blues qui façonna jadis le style « près de l’os » de son père, de Lightnin’ Hopkins à R.L. Burnside en passant par Robert Johnson, Muddy Waters ou encore Big Joe Turner.

« Tout vient du blues » confie Williams. « C’est le point de départ et l’essence de toute la musique dans ma famille; tout débute avec Tee-Tot et le reste en découle ensuite. J’ai toujours flirté avec ce genre de blues des origines, même dès les années 80. Mais ce n’est que maintenant que je fais un album dans le genre, et ça me plaît ».