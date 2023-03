"Harlem Suite", l'épopée jazz de Jacques Schwarz-Bart

De son île natale, à ses études politiques parisiennes, en passant le Berklee College of Music de Boston jusqu'au temple du jazz new-yorkais, le voyage extraordinaire de Jacques Schwarz-Bart méritait bien d'être conté en musique. Trois ans après avoir renoué avec son gowka jazz sur Soné Ka-La 2, Odyssey, le saxophoniste ténor se souvient de ses expériences américaines auprès de grands créateurs jazz et nu-soul comme Roy Hargrove et son projet jazz-funk RH Factor, Erykah Badu, Me'shell Ndegeocello, David Gilmore ou D'Angelo.

Toujours ancré dans la tradition africaine et dans les polyrythmies de son enfance, le compositeur nous livre sur son album Harlem Suite, un témoignage aussi lyrique que puissant de ces mouvements créatifs new-yorkais auxquels il a participé jusqu'à en devenir l'un des acteurs principaux.

« De nombreux morceaux reflètent la dure réalité humaine des noirs en milieu urbain aux États-Unis, tout en rendant hommage à l'histoire de Harlem en tant que lieu de naissance de plusieurs révolutions musicales » déclare Jacques Schwarz-Bart qui, dans ses dix pièces jazz contemporaines a épousé harmonieusement toute la richesse de son héritage, du bop au groove, du swing au scat ou au hip-hop. Entre mélodies lyriques et tempêtes rythmiques, improvisations fulgurantes et orchestrations modernes, les langages musicaux se démultiplient sublimés par la longue liste de complices invités sur le projet comme la batteuse Terri Lyne Carrington, les pianistes Grégory Privat, Victor Gould et Sullivan Fortner, les batteurs Arnaud Dolmen et Marcus Gilmore, les bassistes Reggie Washington et Matt Penman, les chanteuses Malika Tirolien et Stephanie McKay.

« Tout au long de ce disque, j'ai aspiré à peindre une fresque moderne riche en couleurs, tout en restant fidèle à la tradition africaine de la musique comme source de guérison et de célébration de la vie » conclut Jacques Schwarz-Bart qui sera notre invité en session live le 3 avril et en concert les 13 et 14 avril au Duc des Lombards à Paris.