Harry Belafonte, "roi du calypso" et militant humaniste nous as quittés

Voix envoûtante et physique charmeur, Harry Belafonte, surnommé "le roi du calypso", a connu la gloire dès les années 1950 et marqué son époque par ses convictions humanitaires et sa lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis et en Afrique du Sud auprès de Martin Luther King et Mandela. Né à Harlem le 1er mars 1927 d'une mère jamaïcaine et d'un père martiniquais, le chanteur s'est fait le porte-voix de ces rythmes avec des titres comme Matilda, Day-O, Island in the Sun, Jamaica Farewell, Try to Remember ou Coconut Woman.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Revenu aux Etats-Unis, il entre au Théâtre Noir de Harlem après la guerre et monte plusieurs pièces avec son ami de toujours Sidney Poitier, avant de se lancer dans la musique où son charisme et ses qualités vocales lui réservent un succès rapide, qui sera le tremplin de son engagement contre la ségrégation raciale. D'abord chanteur de ballades dans des cabarets, il s'impose au début des années 1950 avec un répertoire populaire qui mêle les influences de la variété américaine, des musiques caribéennes et de la culture noire de Harlem. En 1955, il triomphe avec le titre "Day-O (The Banana Boat Song)" et l'album "Calypso" (1956) devient le premier dans l'histoire à se vendre à plus d'un million d'exemplaires.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Parallèlement à sa carrière de chanteur, Belafonte s'illustre comme acteur notamment dans Carmen Jones d'Otto Preminger (1954), Le coup de l'escalier de Robert Wise (1959), Kansas City de Robert Altman (1996), Buck et son complice de et avec Sidney Poitier (1972) ou Bobby d'Emilio Estevez (2006) sur l'assassinat de Bob Kennedy. Il devient le premier acteur noir à jouer, en 1957, une histoire d'amour avec une actrice blanche dans Une île au soleil de Robert Rossen, et aussi le premier Afro-Américain à produire un show télévisé et à remporter un Emmy Award (1959). Il est auréolé d'un Oscar d'honneur en 2014 pour "ces choix de films mettant en lumière le racisme et les inégalités".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Lorsque les gens pensent au militantisme, ils pensent toujours que ça implique des sacrifices, mais j'ai toujours considéré cela comme un privilège et une opportunité » expliquait-il en 2004 lors d'un discours à l'université Emory, lui qui a toujours privilégié ses combats pour les droits civiques ou pour la paix au premier plan. Ami de Martin Luther King qu'il aide à faire sortir de prison en 1963 en levant des fonds, pourfendeur de la droite républicaine, militant contre l'apartheid en Afrique du Sud et contre plusieurs guerres dont celle en Irak, il a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'Unicef en 1987.

Source AFP