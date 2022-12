"Haut là haut", l'incantation blues-rock libératrice de Moonlight Benjamin

Deux ans après Simido la chanteuse et prêtresse vaudou continue de chanter l'âme du peuple haïtien, cette île « souffrance » dont elle célèbre l'immense richesse culturelle et la force dans des chants poétiques de révolte et d'espoir. Rythmes traditionnels du Togo, du Bénin et d’Haiti, vibrent au cœur d'un blues rock caribéen fiévreux sur lequel s'élève la voix soulful de Marie Moonlight Benjamin. « Il n’y a pas de petits rêves. Malgré les épreuves que nous traversons, il est important de garder nos rêves en éveil. Réveillez vos rêves, croyez en vous, qu’ils deviennent un but et non un fantasme ! » déclare l'artiste à propos de Haut là haut premier extrait envoûtant de son album Wayo attendu en février prochain.

Installée depuis vingt ans dans la région toulousaine, Moonlight Benjamin est de ces chanteuses rares dont la puissance vocale explosive s'accompagne d'une grande charge émotionnelle quel que soit le répertoire. Après le chant d'église l'artiste s'est plongée dans ses racines en trouvant l'inspiration dans la force séculaire qui fait Haïti et le vaudou. Elle s'est fait connaître avec le groupe Dyaoulé Pemba faisant redécouvrir au public français les rythmes et les mélodies traditionnelles de cette île "oubliée".

Multipliant les projets, Moonlight Benjamin a accompagné le saxophoniste Jacques Schwarz-Bart sur ses projets caribéens Jazz Racine, Voodoo Jazz trio et Creole Spirits avec le pianiste cubain Omar Sosa. Après Siltane en 2018 et Simido en 2020, la chanteuse retrouve sur l'album Wayo son complice guitariste et compositeur Matthis Pascaud et le batteur Raphaël Chassin.

Moonlight Benjamin est en concert :

le 24 février au Tamanoir à Gennevilliers

le 28 Fevrier à Rouen