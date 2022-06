"Here and There", l'ethio-jazz contemporain de Kibrom Birhane

Enfant, Kibrom a étudié le chant orthodoxe éthiopien et les instruments traditionnels dans un monastère, avant de commencer à entremêler musiques sacrées et profanes et de s'intéresser à la scène ethio-jazz des années 60 et 70. Musicien humble, spirituel et engagé, il a enseigné à la Mekane Yesus School of Jazz Music in Addis, aux confins de l'Éthiopie avant de voyager et de s'installer en Californie.

Kibrom Birhane s'est vite imposé comme une figure importante de la communauté artistique de Los Angeles, notamment au sein d'Ethio-Cali, un collectif de jazzmen explorateurs comme Kamasi Washington, Dexter Story, Todd Simon ou Mark de Clive-Lowe. Il a aussi enregistré et joué avec des musiciens du monde entier, dont Dan Wilson, Mychael Danna, K'Naan, Meklit Hadero ou Quantic. Le claviériste, chanteur et compositeur publie son troisième album Here and There sur le label Flying Carpet Records, une œuvre captivante où les mélodies éthiopiennes ancestrales sont sublimées par une musique contemporaine inspirée par le funk d’Afrique de l’Est, le spiritual jazz et la musique psychédélique.

Pour graver son discours musical, Kibrom Birhane a réuni, sous la direction producteur Kamal de Iruretagoyena Humphrey, un groupe stellaire de musiciens multiculturels comme la légende de la basse éthiopienne Misgana Mulat, le saxophoniste Randal Fisher, le percussionniste Kahlil Cummings ou le trompettiste Glenn Holdaway. « Ces musiciens sont tous spéciaux. Ils m'aident à fusionner ma compréhension de la musique éthiopienne et à interpréter les sons actuels » explique Kibrom Birhane. Enregistrés dans des conditions live, les douze titres de l'album oscillent entre le groove optimiste de Merkato, l'âme afro-latine et le cool de la côte ouest des années 1960 de Weleta ou l'hommage vibrant à la famille et à la communauté de Mender. Une musique inventive et extatique illustrant l'avenir du jazz éthiopien. .