"Here Comes The Sun", la reprise radieuse de Cat Stevens en souvenir de George Harrison

George Harrison nous manque. L’ancien guitariste des Fab Four s’est éteint il y plus de vingt ans déjà mais son souvenir musical demeure aujourd’hui encore intact. Alors qu’une somptueuse réédition de son chef d’œuvre All Things Must Pass a marqué le début de la décennie, celui qu’on surnomma un temps le « quiet Beatle » aurait soufflé ses 80 bougies ce samedi 25 février. Yusuf Islam aka Cat Stevens, lui non plus, n’a pas oublié l’auteur du merveilleux My Sweet Lord qui l’a d'ailleurs toujours porté en haute estime de son vivant. Le songwriter britannique, plus discret aujourd’hui mais encore actif, vient ainsi de dévoiler une relecture acoustique poignante de Here Comes The Sun, l’un des plus grands succès des Beatles publié au sein de leur album Abbey Road en 1969.

Coincé derrière le tandem historique Lennon/McCartney, George Harrison avait souvent exprimé sa frustration de ne pouvoir donner suffisamment libre cours à sa propre écriture dans les compositions du groupe malgré plusieurs morceaux de bravoure parmi lesquels cette chanson lumineuse entrée depuis dans la légende. "George Harrison commençait à explorer le mysticisme oriental à peu près au moment où j’ai été hospitalisé pour une tuberculose, en 1968", détaille Yusuf / Cat Stevens dans un communiqué accompagnant sa reprise. "Allongé dans mon lit, j’avais beaucoup de temps libre et j’ai fini par lire un livre bouddhiste intitulé ‘The Secret Path’. C’était le début de ma propre recherche de la lumière."

Alors qu’il vient d’annoncer en parallèle un nouveau partenariat avec Dark Horse, le label fondé par Harrison en 1974 et aujourd’hui coiffé par son fils Dhani, l’auteur de Wild World se souvient ainsi de cette époque révolutionnaire où la création musicale s’est confondue comme jamais avec le changement : "Alors que la plupart des gens de ma génération ne s’intéressaient qu’à la musique, j’étais un peu comme George, où la musique est devenue la clé de quelque chose de bien plus élevé. Après la rage des années 60, sa conscience s’est éveillée, et George s’est transcendé à des niveaux que peu de gens ont eu l’occasion d’expérimenter. Je suis heureux de chanter l’une de ses chansons, d’autant plus qu’elle représente le retour de la lumière et de l’espoir dans un monde sérieusement sombre et brisé."