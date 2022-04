"Hey Hey Rise Up!", le réveil de Pink Floyd pour l’Ukraine

Non, il ne s’agit pas d’une reformation surprise de l'un des plus grands groupes de tous les temps. Mais tout de même, c’est un petit événement d’avoir aujourd’hui des nouvelles de Pink Floyd alors que la mythique formation rock est officiellement dissoute depuis près de dix ans. En l’espèce, de deux de ses membres les plus éminents à savoir David Gilmour et Nick Manson qui viennent de mettre en ligne un morceau inédit inspiré par le terrible conflit qui frappe actuellement l’Ukraine.

Enregistrée le 30 mars dernier, Hey, Hey Rise Up! constitue la première composition originale du groupe depuis la sortie en 1994 de leur quatorzième album The Division Bell alors que, déjà, Roger Waters avait quitté depuis quelque temps le navire londonien. L’album final de Pink Floyd publié vingt ans plus tard The Endless River s’appuyait d’ailleurs quasiment exclusivement sur les enregistrements de ces précédentes sessions.

En forme d’hommage au peuple ukrainien, Hey Hey Rise Up! s’appuie ainsi sur le chant patriotique de leur compatriote Andriy Khlyvnyuk du groupe Boombox, et invite également à la basse le fidèle Guy Pratt et aux claviers le musicien Nitin Sawhney. L’ensemble des recettes réalisées autour de la sortie de ce titre seront reversées au fond de l’Organisation des nations unies pour l’Ukraine.

