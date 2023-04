"Hidden Waters" célèbre les sons actuels de Rio de Janeiro

Site internet indispensable pour découvrir la culture d'Amérique Latine et ses musiques, Sounds and Colours produit aussi des artistes des nouvelles scènes de ces pays lointains comme récemment la productrice et chanteuse bolivienne Alejandra Lanza. Avec la compilation Hidden Waters : Strange and Sublime Sounds of Rio de Janeiro, le label, associé à Mr Bongo, nous offre un panorama passionnant de la créativité de cette nouvelle vague d'artistes qui font vibrer la ville en révolutionnant à nouveau la musique brésilienne, bravant avec leur musique, comme dans les années 60 et 70, les incessantes crises politiques et sociales du pays.

Russ Slater, rédacteur en chef de Sounds and Colours et Joe Osborne, fondateur de la plateforme musicale brésilienne spécialisée Brazilian Wax, ont sélectionné ici un instantané de la richesse musicale actuelle de la ville, mettant en lumière les productions d'artistes de la contre culture carioca qui transforment les sons populaires en créations avant-gardistes à coup de sons dissidents avec des échos de Tropicália, samba, disco, synth pop, candomblé, rock lo-fi, jazz, bossa nova et électro.

Hidden Waters présente des musiciens tels que les piliers emblématiques de la scène Negro Leo et Ava Rocha qui mêlent free jazz et héritage tropicaliste, Kassin, la star du jazz brésilien Antônio Neves associé à Thiaguinho Silva, le pionnier de l'avant-pop Thiago Nassif, les artistes révolutionnaires Ana Frango Elétrico et Letrux, la compositrice et chanteuse renommée Dora Morelenbaum, le rockeur psychédélique lo-fi Lê Almeida, le groupe psych-rock du combo Ovo ou Bicho, le duo Troá, les ballades intemporelles du combo Os Ritmistas, l'explorateur sonore Cadú Tenorio, la chanteuse Raquel Dimantas ou le collectif ROSABEGE.