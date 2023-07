Hommage en playlist à João Donato

Après la disparition en juin de la chanteuse Astrud Gilberto, le Brésil vient de perdre une autre de ses grandes figures musicales. Adulé par Tom Jobim, João Gilberto, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Sergio Mendes ou Marcos Valle, le multi-instrumentiste et compositeur était pourtant moins connu du grand public que ses complices. « C’était un des génies de la musique brésilienne. Nous avons perdu aujourd’hui un de nos meilleurs compositeurs, l’un des plus créatifs […], qui a marqué l’histoire de la musique de notre pays avec ses compositions qui ont parcouru le monde », a réagi sur Twitter le président brésilien Lula.

Pionnier de la bossa nova, fan de jazz, de son funky et de musique cubaine, le chanteur, compositeur, pianiste, accordéoniste et arrangeur musical, a toute sa vie innové, expérimenté. Son goût précoce pour la fusion des genres et ses arrangements modernes l'ont longtemps placé en avance des genres musicaux en vogue comme en témoigne cette playlist hommage :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

João Donato est né en 1934 et a passé ses jeunes années enclavé dans l'État de l’Acre, à l’ouest du Brésil, à la frontière de l’Amazonie. Il joue de l’accordéon à huit ans avant de passer au piano. Arrivé dans la banlieue de Rio à l'âge de 16 ans, il s'impose vite sur la scène jazz carioca. L'artiste participe aux débuts de la bossa nova aux côtés de Tom Jobim, écrit Minha Saudade et Mambinho avec João Gilberto, mais ses envies d'expérimentations musicales le mènent aux États-Unis. Le pianiste va alors collaborer avec Chet Baker, Cal Tjader, Herbie Mann mais aussi des musiciens brésiliens comme Joao Gilberto, Sergio Mendes ou Astrud Gilberto.

João Donato sort l'album The New Sound of Brazil (1965) réalisé aux États-Unis avec l'arrangeur Claus Ogerman et développe peu à peu cette fusion caractéristique de sonorités brésiliennes et afro-cubaines, de jazz et de groove psychédélique. Un "funk amazonien" qui culmine dans les années 70 sur les albums A Bad Donato , puis Quem é Quem en 1973 et deux ans plus tard Lugar Comum avant de disparaître de la scène pendant près de vingt ans.

Dans les années 90, João Donato grave plusieurs albums dont Coisas tão simples produit par João Augusto. En 2005, il s'entoure d'un casting multigénérationel sur Donatural avec Gilberto Gil, DJ Marcelinho da Lua, Emílio Santiago, Marcelo D2, Leila Pinheiro, Joyce Moreno ou Ângela Rô Rô. En 2021, le magicien du groove brésilien participe à la collection Jazz Is Dead avec Adrian Younge et Ali Shaheed Muhammad avant de s'entourer de la jeune génération de musiciens brésiliens sur son ultime album Serotonina.