"Housefly", la satire country-rock de Cory Hanson

Découvert en 2O13 au sein du groupe garage psyché-noise Wand, le guitariste et chanteur Cory Hanson s'échappait des déflagrations sonores trois ans plus tard pour s'inscrire en solo dans la longue tradition californienne du son folk psychédélique sur l'album The Unborn Capitalist From Limbo. Pendant que Wand s'aventurait vers un son plus progressif et expérimental, le compagnon de route de Ty Seggal partageait à nouveau ses chroniques acerbes et drolatiques de la folie du monde extérieur sur un deuxième long-format, Pale Horse Rider, toujours baigné d'une poésie folk élégante et cosmique. Le songwriter partage aujourd'hui un premier titre de son prochain album Western Cum, une ballade cow-boy aux riffs de rock sudiste en fusion et à la mélodie country chantée par la voix délicate et androgyne de l'artiste.

Illustré par un clip d’animation en pâte à modeler réalisé par Sean McAnulty, le titre nerveux Housefly nous conte l'échec de Cory Hanson dans l’élimination d’un parasite domestique quotidien. Une nouvelle satire de cet artiste toujours désireux de se réinventer et accompagné par la basse de son frère Casey Hanson, la batterie d'Evan Backer et la steel guitar de Tyler Neffer. L'album Western Cum est attendu le le 23 Juin sur le label Drag City.

