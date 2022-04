"Humble Lion", le message spirituel de Takana Zion

Nommé "Meilleur artiste Africain Reggae" par Les Victoires du Reggae, Mouctar Soumah, alias Takana Zion a derrière lui six disques : Zion Prophet, Rappel à l’ordre, Rasta Government, Kakimambé, Good life et de nombreux singles. Fin 2021, le chanteur de Zion Cité, à Coyah (située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Conakry), sortait Human Supremacy, un disque qui évoque les drames de ses compatriotes partant vers l’Europe au péril de leur vie, pensant trouver un avenir meilleur et tous les maux dont souffre son pays à cause notamment de l’inaction de ceux qui le gouvernent. « Un jour, le peuple se lèvera » dit-il, reprenant le flambeau du Roi du reggae, Bob Marley. L'album a été enregistré au studio Mixing Lab à Kingston (JA) mais le clip de Human Lion a été tourné au Sénégal, plus précisément, à Saly et à Mbour :

"Le reggae est une musique qui attache l’homme à des valeurs morales et spirituelles, ou divines. J’ai toujours abordé la musique selon ce principe", dixit le chanteur.

Depuis plusieurs années, les Victoires du Reggae avec plus de cinquante médias indépendants (presse, tv, radios, internet…) célèbrent la diversité du genre avec les sortie de l’année, mettant en avant la créativité, la présence et l'activisme de certains artistes. Le public vote dans une vingtaine de catégories. Après avoir remporté le prix en 2011, Takana Zion est de nouveau sacré pour 2022 et sa victoire est un vrai événement pour son public et pour la jeunesse guinéenne.

« Je suis très honoré d’avoir reçu ce prix. C’est avec beaucoup de joie et d’amour, mais aussi avec beaucoup d’humilité parce que le plus beau reste à venir. Ça, ce n’est pas un prix pour Takana, c’est un prix pour toute la Guinée, c’est aussi un prix pour toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin dans la réalisation de l’album Human Suprématie. »

Takana Zion est en concert :

Du 3 au 5 juin au Sakifo Festival - St Pierre de la Réunion

Le 2 juillet à La Nuit de l‘Erdre - Nord sur Erdre (44)

Le 27 juillet au Cabaret Sauvage - Paris

Le 6 août au Reggae Sun Ska Festival (33)

Les 12, 13 ou 14 août à No Logo Festival (39)

