"Hydranism", les rêves pop-folk d'Oracle Sisters

Après avoir quitté leur Belgique natale, Lewis Lazar et Christopher Willat se sont dispersés entre New York et Édimbourg, chacun vacant à ses études et à ses multiples activités artistiques respectives, comme Lazard au sein du groupe new-yorkais Summer Moon formé par Nikolai Fraiture, bassiste des Strokes. Appelés à Paris par un ami pour aider à diriger un cabaret, les deux complices ont commencé à écrire leurs chansons avant de fonder Oracle Sisters vite rejoints par Julia Johansen, une compositrice finlandaise tout juste arrivée dans la capitale, dont les dons pour l'harmonie et le chant furent complétés par un talent évident pour la batterie.

Après la sortie de leurs EP Paris I, les musiciens se sont installés à l'automne 2020 sur l'île d'Hydra en Grèce, un refuge artistique et spirituel idéal pendant la pandémie pour confectionner leur premier album Hydranism attendu le 7 avril via le label américain 22TWENTY.

Pendant deux mois le trio s'est lancé dans un tourbillon créatif inspiré par l'atmosphère magique de l'île et de la Old Carpet Factory, une maison historique devenue une résidence artistique et un studio d'enregistrement ayant accueilli avant eux Sébastien Tellier ou Ariel Kalma.

« Les vieilles rues pavées étaient notre forum et nous débattions de la direction à prendre lors de nos nombreuses promenades. Nous avons rencontré le fantôme de l'ancienne fabrique de tapis. Nous lui avons donné un nom; nous l'appelions 'Samandu'. Chaque fois qu'elle aimait une prise, les lumières scintillaient. C'est comme ça qu'on a su que c'était bien » confie le trio qui a achevé son album à Paris. Une oeuvre mélodique sans âge laissant leur vision de la vie quotidienne et leur poésie cryptique s'élever comme en suspension sur des harmonies songeuses et des arrangements ambitieux.

