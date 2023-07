"Hyperreal", la nouvelle pépite d'Aki Rissanen

En 2019 nous découvrions Art in Motion, l'expression nordique du trio d' Aki Rissanen composée du bassiste Antti Lotjonen et du batteur Teppo Makynen, puis son remarquable disque solo Divided Horizon. Ancien compagnon de route du très expressif trompettiste Verneri Pohjola, cette fois le pianiste-claviériste fait appel à lui et au batteur suédois d'origine turque Robert Ikiz (membre du Funk Unit de Nils Landgren). En connivence depuis longtemps avec ces deux musiciens, Aki Rissanen peut explorer l'inconnu en toute quiétude. Les vastes paysages sonores parcourus par le trio sont inspirés par la période de changement que nous vivons actuellement précise Aki Rissanen : « Quand la réalité se transforme rapidement en réalité virtuelle ou l'hyperréalité créée par l'intelligence artificielle, nous devons en être conscients et nous adapter pour faire la distinction entre ce qui est réel et irréel.»

Sur la pochette de ce sixième album sorti sur le label britannique Edition Records, une mouche gît sur le dos. Prise par le directeur du label, Dave Stapleton, la photo n'évoque pas simplement la mort mais une conception cyclique qu'explore le pianiste dans sa musique témoignant de sa nouvelle vie. Chaque élément de la nature dont nous faisons partie, se transformant au fil du temps, il faut trouver une signification à notre existence. «Comme le cycle de vie des mouches est rapide, cela peut nous rappeler la nature éphémère du temps et l'importance d'accepter le changement. L'interprétation peut nous encourager à réfléchir sur nos propres vies et à faire ressortir les domaines qui peuvent nécessiter une attention, une réforme ou une libération.»

Aki Rissanen a vécu en France de 2021 à 2022, dans un environnement ouvert d'esprit, saturé d'art, l'idée de sauter dans quelque chose de nouveau et d'inconnu s'est imposée à lui, explique-t-il, soit « faire de la musique qui mêle jazz nordique, rythmes influencés par le Moyen-Orient, art sonore expérimental et pop. Je me suis concentré plus qu'avant sur la musique avec un ordinateur et des claviers électroniques.»

On aime la partition hors calibre de cet album, l’inventivité et les nuances de chaque musicien en quête de nouveaux sons, les atmosphères parfois entêtantes, parfois oniriques de cette respiration philosophique qui tend vers la lumière.

L'album Hyperreal sort le 14 juillet