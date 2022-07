"(I'm) Screwed", le rock percutant de Titus Andronicus

Après A Productive Cough (2018) et An Obelisk (2019), Titus Andronicus, parfait représentant du son mythique du New Jersey, annonce The Will to Live, un septième album-studio enregistré à l’Hotel2Tango de Montréal, l'antre de l'ingénieur du son, batteur et producteur Howard Bilerman (Arcade Fire, Leonard Cohen, The Whole Nine Yards) qui co-produit le disque avec Patrick Stickles (chanteur et auteur-compositeur du groupe). Filmés dans le New Jersey à Glen Rock, la ville natale du chanteur, le premier extrait filmé montre les membres de Titus Andronicus jouant sur le plateau d’un camion à l'occasion de l'Independance Day :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En mars 2021, le fondateur du Titus Andronicus, Matt Miller, meurt prématurément. « Certains défis récents, écrit Patrick Stickles, et en particulier le décès de mon ami le plus cher, m’ont forcé à reconnaître non seulement la nature précieuse et fragile de la vie, mais aussi l’interconnexion entre toute vie. Les êtres chers perdus ne le sont pas totalement, car eux et nous, sommes les éléments d’un organisme beaucoup plus vaste. La reconnaissance de cette vérité exige que nous fassions preuve de la même empathie et de la même compassion pour toute vie. »

Publicité

Toujours bien vivants avec une passion primale chevillée au corps, le groupe revient en force. Aux côtés de Patrick Stickles, on retrouve Liam Betson à la guitare, R.J. Gordon à la basse et Chris Wilson à la batterie. Notez aussi les apports de certains musiciens de Arcade Fire, Hold Steady et du E Street Band, ainsi que de la canadienne Josée Caron du groupe de rock Partner et de l'ancien batteur de Titus Andronicus, Eric Harm.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Titus Andronicus est un clin d'œil à la tragédie de William Shakespeare. Tout aussi improbable que leur nom, leur destin le fut aussi. On se souvient notamment de The Monitor (2010) qui a fait décoller le combo et de The Most Lamentable Tragedy ( TMLT), leur opéra punk-rock (2015) destiné à déstigmatiser la bipolarité dont est atteint le chanteur.

Avec des titres comme Ma mère va me tuer, (Je suis) foutu, Je ne peux pas être satisfait, Viande morte, Une anomalie ou encore Donnez-moi du chagrin, l'équipée sauvage nous embarque dans « un voyage de la peur à la foi, de la colère à l’acceptation, du chagrin à la gratitude, à la poursuite de l’idéal mythique du rock ultime, dans l’espoir de trouver The Will to Live », précise un communiqué.

The Will to Live sort sur le label Merge Records le 30 septembre 2022