« I/O », les oscillations vibrantes de Peter Gabriel

Combien de lunes auront passé d’ici la sortie du nouvel album de Peter Gabriel ? Si le mystère plane toujours sur la date de sortie précise de cet I/O, l’icône britannique a annoncé en début d’année qu’il dévoilerait un nouvel extrait de celui-ci à chaque panséléne de l’année 2023. Promesse tenue avec la sortie cette semaine en pleine lune rose du titre éponyme de ce dixième disque studio devenu au fil du temps une véritable arlésienne, son prédécesseur Up étant sorti il y a désormais plus de vingt ans. L’ancienne star de Genesis n’était pourtant pas restée silencieuse ces dernières années, ne cessant jamais de monter sur scène tout en gravant plusieurs disques de reprises ou en contribuant à des projets de choix telle que cette célébration de Leonard Cohen à l’automne dernier.

Longuement mûri, le nouvel album de Peter Gabriel devrait s’appuyer sur des travaux et des compositions écrites au fil de ces deux dernières décennies. La voix de Sledgehammer a aussi retrouvé certains de ses plus fidèles compagnons en studio, parmi lesquels le batteur Manu Katché, le guitariste David Rhodes, ou encore son compatriote Brian Eno. Aujourd’hui, ce sont les Sud-africains du Soweto Gospel Choir que le chanteur a invités pour l’enregistrement de ce nouveau titre questionnant les oscillations continues de nos rapports humains.

« I/O signifie entrée/sortie, c’est ce qu’on voit à l'arrière de nombreux appareils électriques et cela a déclenché des idées sur les choses que nous mettons en place et que nous retirons de nous-mêmes, de manière physique et non physique, explique Peter Gabriel à propos de ce nouveau titre. « J'ai appris certaines choses et j'ai compris que nous ne sommes pas ces îles indépendantes que nous aimons croire, mais que nous faisons partie d'un tout. Si nous pouvons nous voir comme des individus mieux connectés, toujours dérangés, mais faisant partie d'un tout, alors peut-être y a-t-il quelque chose à apprendre ? ». Début de réponse le 5 mai prochain lors de la prochaine pleine Lune.