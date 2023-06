"In Lèr" la transe explosive du septet Saroyé

Saroyé c'est la fusion des membres du groupe maloya, Ti'Kaniki, avec des musiciens lyonnais, passionnés de musiques cubaines, emmenés par le compositeur, chanteur, percussionniste réunionnais Luc Moindranzé Karioudja, ( Dayel Waro, Pixvae, An'Pagay, Parranda La Cruz) aux roulèr, sati, congas, triangle, voix et compositions. Avec Luc Yengue ( guitare), Hugo Reydet (baby bass), Nicolas Thé (palito, cloche, voix cœur, sati, cymbale), Gael Nekaa Champion (chikéré, kayamb , karkarb, chœur), Ken Malaise (congas, triangle, chœur), Théo Pages ( congas, pikèr, tarlon, chœur) le groupe fusionne deux styles de musique nés à 15 188 km de kilomètres de distance, Cuba et la Réunion. Le septet issu de la Compagnie 4000 mélange les percussions et les timbres, s'imprègnent des tonalités africaines (saleg malgache, rumba congolaise…) ou sud-américaines :

Le cœur de Saroyé balance entre l'ambiance festive du maloya des Kabars, les rythmes des tambours batas issus de la culture Yoruba originaire d'Afrique de l'ouest et le rythme typique de Madagascar, le Salegy. Les tambours se mêlent à la clave, les chants créoles aux chants en espagnol, les énergies ne font plus qu'une. Tantôt puissant, tantôt d'une douceur cajolante, Saroyé nous invite à la danse dans une joie communicative.

Release-Party mardi 13 juin au Studio de l'Ermitage à Paris en co-plateau avec Ukandanz