"In My Head", le groove mandingue libérateur de Balaphonics et Mary May

Mêler l'énergie pure du brass band aux sonorités mandingues du balafon, telle est la formule détonante de la formation francilienne Balaphonics qui depuis 12 ans fait vrombir sur scène son cocktail afro-funk volcanique. Après leur premier album AfroMassivSoundSystem en 2016, les neuf musiciens s'imprégnaient de la ferveur créative de Bamako et boostaient leur groove à coup de rythmes et de sonorités makossa, highlife, ethio-groove ou rumba congolaise sur l'album Spicy Boom Boom. Toujours en quête de nouvelles rencontres artistiques pour revisiter avec fougue les musiques africaines des années 60 et 70, le collectif a trouvé un nouveau souffle en collaborant avec la chanteuse et compositrice Mary May et avec le réalisateur Yann “Yanke” Jankielewics, compagnon de route pendant quinze ans du regretté Tony Allen.

Pour afficher ce contenu SoundCloud, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

De la soul à l'afrobeat en passant par le reggae ou le hip hop, la chanteuse et musicienne d’origine congolaise s'est illustrée au sein de projets comme Cape Town, Rouge Rouge, Po’Boy et Guts ou en solo comme en témoigne son dernier titre deep soul That Thing. Tout au long de l'année 2022, sa puissance vocale et émotionnelle est venue sublimer les orchestrations ambitieuses de Balaphonics jusqu'à créer cette alchimie évidente qui rayonne sur les huits pièces dansantes et militantes de Balaphonics & Mary May. Avant la sortie de l'album, le 13 octobre, l'afro brass band et leur nouvelle complice dévoilent le titre In My Head ; une transe rythmique provoquée par le groove aussi raffiné qu'haletant du balafon, du soubassophone ou des chorus de cuivres sur lequel Mary May démystifie l'ordre moral.

Publicité

Balaphonics et Mary May sont en concert :

le 9 septembre à l'Eole Factory Festival à Mantes-la-Jolie

le 19 octobre au Café de la Danse à Paris

le 21 octobre au Ferrailleurs à Nantes