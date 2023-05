"Infinity Repeating", l’histoire sans fin de Daft Punk

Non, Daft Punk n’est pas de retour et ne le sera pas dans un avenir proche. Le duo électronique français avait d’ailleurs signé d’un geste définitif sa séparation le 22 février 2021 avec un clip issu de son long-métrage Electroma s'achevant sur un épitaphe sans appel : "Daft Punk 1993 – 2021". Au fil des confidences lâchées récemment par Thomas Bangalter (désormais tête nue) en marge de la sortie de son nouvel album solo, on a d'ailleurs pu comprendre que le groupe français le plus populaire de tous les temps s’était progressivement éteint depuis plusieurs années déjà, et que cette aventure quasi-trentenaire menée avec Guy-Manuel de Homem-Christo avait finalement connu son dernier grand chapitre avec la sortie de Random Access Memories il y a dix ans de cela.

C’est donc bien cet ultime album, pour lequel Daft Punk décrocha pas moins de cinq Grammy Awards, qui fait aujourd’hui l’objet d’une célébration anniversaire en forme de flash-back doré. Une réédition luxueuse du disque est ainsi dévoilée aujourd’hui et augmentée d’une trentaine de minutes de matériaux plus ou moins inédits, démos, brouillons et autres chutes de studios glanées lors des sessions d’enregistrement d'époque. Resté au fond d'un tiroir jusqu’à aujourd’hui et dévoilé en grande pompe dès jeudi soir au Centre Pompidou, Infinity Repeating constitue ainsi le vrai bonus de taille de cette ressortie en tant que seule véritable composition inédite. Un titre non-achevé en forme de longue montée, et qui invite pour l'occasion au micro le chanteur des Strokes Julian Casablancas. Une ballade éthérée aux effluves nostalgiques aussi, pas si électronique que cela comme d'ailleurs une bonne partie de ce dernier disque du duo casqué. Ce ne sont que des humains, après tout.

