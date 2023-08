Inna de Yard étend sa "Family Affair" avec trois inédits

Bien décidé à retrouver l'énergie originelle du roots reggae, le projet Inna De Yard renoue depuis près de vingt ans avec l’âme de la Jamaïque en invitant ses illustres musiciens et chanteurs à revisiter leurs classiques en acoustique et en extérieur. Un retour aux yards, ces arrière-cours où s'est développé le reggae, qui voit cette famille de vétérans toujours fringants se réunir dans la joie pour graver une nouvelle aventure de leur longue carrière.

Après les albums The Soul of Jamaica en 2017 et Inna de Yard en 2019, le collectif sévissait en juin dernier avec Family Affair, une troisième virée discographique commune sur laquelle on retrouvait les fidèles Cedric "Congo" Myton, Kiddus I, Guillaume 'Stepper', Franklin 'Bubbler' Waul, Dwight Pinkney, Winston et Kush McAnnuf et quelques "ptits nouveaux" comme le célèbre duo rocksteady Keith & Tex ou le Dancehall Godfather Johnny Osbourne.

Pour prolonger l'aventure collective, Inna de Yard nous offre trois titres enregistrés lors de la dernière session de décembre à Kingston. Le label Chapter Two Records partage ainsi une nouvelle version du mystique Nyah Man gravé en 1972 par Johnny Osbourne, une cover roots de Freedom Fighters par le chanteur de The Congos, Cedric Myton et un ska étonnant de Kiddus I sur Squidley Didley.