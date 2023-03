Inna de Yard invite Keith & Tex sur "Down the Street"

Initié il y a presque vingt ans par le label Makasound, devenu Chapter Two Records, le projet Inna De Yard réveille depuis l’âme de la Jamaïque avec sa myriade d'illustres musiciens et chanteurs de l'île revisitant leurs titres historiques en acoustique et en extérieur. Une référence à ces yards et backyards, les arrière-cours et les jardins de Kingston où s'est développé le reggae, que perpétuent aujourd'hui Cedric "Congo" Myton, Kiddus I, Guillaume 'Stepper', Franklin 'Bubbler' Waul, Dwight Pinkney, Winston McAnnuf et bien d'autres. Quatre ans après leur dernier disque collectif, les vétérans jamaïcains sont de retour avec l'album Family Affair dont ils partagent la vidéo du premier titre Down the Street avec le duo mythique des années 60 Keith & Tex.

Après l'échec de leur groupe vocal, Keith Rowe et Phillip Texas Dixon ont rejoint le producteur Derrick Harriott, fondateur du label Crystal qui a travaillé avec Big Youth, Dennis Brown, U Roy ou King Tubby. A la fin des années 60, le duo grave avec succès une série de singles comme Stop That Train (une reprise des Spanishtonians), Tonight, This Is My Song ou Don't Look Back (une chanson des Temptations). En 1968, Keith & Tex enregistrent en face B du titre Hypnotic Eyes, la chanson rocksteady Down The Street qui s'offre une nouvelle vie avec Inna De Yard. En attendant d'en connaître plus sur ce nouvel album, le collectif a déjà annoncé une série de concert en France cet été, dont deux dates aux Cabaret Sauvage à Paris les 4 et 5 juillet.

