"Introvert and Naked", le désir avoué de la nouvelle sensation Ana Layla

Née en 1988 à Bruxelles, Ana Layla chante depuis son plus jeune âge. Elle débute sa carrière artistique en tant que comédienne. Passionnée par les années 40 et 50, elle explore le cinéma et la photographie argentique. Elle écoute beaucoup les chanteuses à la voix chaude comme Betty Smith, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald ... Après une rencontre avec le bassiste Daniel Romeo et le pianiste Eric Legnini, elle tombe dans la marmite du jazz. En collaboration avec Romeo qui compose et arrange, elle écrit les textes, co-réalise et co-produit son premier album Introvert and Naked :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

C'est tout d'abord en duo voix-basse que le répertoire a vu le jour. Le disque devait sortir en mars 2020 mais la pandémie est arrivée. Reprenant ses études, Ana Layla met la musique de côté jusqu'en septembre 2022 où elle rappelle Daniel Romeo. Ils retournent en studio avec l’ingénieur du son Jeff Ginouvès, pour donner une couleur plus jazz à l'album. Au piano et clavier, Eric Legnini (qui l'avait invitée sur le titre Riding The Wave extrait de son album Waxx Up) et Dré Pallmaerts à la batterie. De nouveaux musiciens sont invités comme le percussionniste Michel Seba, le contrebassiste Victor Foulon, les guitaristes Tim Finoust et Giovanni Rizz, GrazzHoppa aux platines, etc.

Publicité

«Merci Daniel Romeo de m’avoir amenée jusque là, merci de si bien m’accompagner. Merci à tous les musiciens qui ont joué avec passion sur ces mélodies, et merci infiniment à toute forme de vie qui maintient ma créativité et ma sensibilité à fleur de peau».