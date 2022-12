Irène Drésel : "Le son 360 ressemble à ceux de la vraie vie"

À l'aube de son troisième album, ce nouveau live immersif de la productrice Irène Drésel est vu comme un jardin merveilleux, sonore et visuel. À mesure que la musique progresse, des fleurs grandissent et fleurissent tout autour du spectateur pour prendre possession de la grande galerie du Petit Palais, des murs jusqu’en haut de ses plafonds peints, grâce à Modulo Pi qui synchronise des évènements vidéo avec la composition électronique. Telle une odyssée, ce live d'une heure nous transporte dans un jardin hallucinogène en expansion au son d'une musique électronique à la fois envoûtante, hypnotique et puissante.

Un concert qui sera à revivre en vidéo intégrale dès le mois de février prochain sur Culturebox.

· Interview : Ghislain Chantepie

· Réalisation : Coline Colantonio

· Images & prise de son : Israel Solórzano, Coline Colantonio

· Images live : Générale de Production / Culturebox