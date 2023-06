"Isyan", le festin chimérique de Ko Shin Moon

L’aventure continue pour Ko Shin Moon. Dans leur quête obsédante pour faire muter le patrimoine ancestral des musiques orientales, Axel Moon et Niko Shin continuent à tirer leur épingle du jeu dans la grande vague néo-psychédélique actuelle où l’on croise aussi bien les Texans de Khruangbin, les Bataves Yīn Yīn que les jeunes Suisses de L’Éclair. Leur dernier album en date, Leila Nova, confirmait d’ailleurs il y a trois ans l’approche franchement sensorielle de ces deux Français passés depuis maîtres en fantasmes musicaux d’un Levant XXL.

Aujourd’hui, c’est sur la belle lancée voyageuse de leur série Miniatures que le tandem parisien entend poursuivre ses tribulations. Des courts-formats qui se voulaient un hommage « aux cultures folk et pop du Maghreb à l’Inde » au travers de zooms sur différentes aires culturelles, et qui puisent comme toujours dans l’attirail impressionnant du tandem, mêlant leur collection de claviers à l’immensité du parc instrumental indo-européen.

Tandis qu’ils rééditent aujourd’hui au sein d’un joli vinyle les deux EPs qui composent cette série, les Ko Shin Moon en profitent pour offrir un nouveau clip saisissant à leur morceau Isyan (rebelle en turc). Un titre électrique, qui s’inspire d’une formule mélodique originaire de la région grecque de l’Épire, et où domine le timbre magnétique de la chanteuse turque Melike Şahin qui incarne à l'écran une déesse serpent. Portés par leur transe polyphonique et partis en quête d'immortalité, les trois artistes sont aujourd’hui croqués par Robin Lachenal et Céline Martin-Sisteron, en salle comme en cuisine dans la confection d’un véritable festin chimérique. Ne ratez pas le dessert.