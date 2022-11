"Jaguar Sound", la bande-son groovy d'Adrian Quesada

Puisant dans la riche histoire de l'interaction multiculturelle des artistes latins du Texas, le producteur d'Austin cultive sa passion pour le son psych-groove des sixties au sein de projets comme Black Pumas, Grupo Fantasma, Spanish Gold ou Brownout. Dans ses désirs d'aventures solo Adrian Quesada célébrait en juin dernier l'âge d'or de la musique balada latino-américaine, ces chansons d'amour et de désespoir qui à la fin des années 60 ont intégré des orchestrations sophistiquées et des sonorités psychédéliques.

Un projet né pendant les confinements et précédé par l'écriture de l'album Jaguar Sound, une série de titres instrumentaux canalisant avec talent le goût du producteur pour les beats hip hop, les orchestrations luxuriantes des bande-originales de films de compositeurs italiens ou français et les sonorités soul funk psychédéliques. Avant la sortie de l'album, le 18 novembre, le musicien dévoile Noble Metals, un titre rempli de lignes de guitare ondulantes, de synthés scintillants et d'un groove de batterie inspiré du dub.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Tous les jours, je partais avec mon vélo, le casque sur la tête, à écouter The Alchemist. En rentrant chez moi, je m'installais dans mon home-studio et dégainais des beats. Les musiques de films et la library music des années 70 ont toujours joué un rôle important dans mon langage musical car ils m'évoquent des images et non des mots, et cela m'inspire grandement. J'ai l'impression qu'en vieillissant, j'ai une responsabilité à faire tomber les barrières entre différents mondes qui coexistent sans toutefois se fréquenter » explique Quesada qui a produit, écrit, enregistré et mixé lui-même l'album dans son studio d'Austin.

Pour enrichir ses orchestrations opulentes, il a recruté quelques complices comme le septuor de Brooklyn Ikebe Shakedown, la harpiste Mary Lattimore, Neal Francis au piano, et David Garza aux claviers, plus un paquet de cordes, cuivres et percussion…