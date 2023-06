Jah9 se libère en Afrique sur "Open Heart"

Proche du rastafarisme tout en affirmant sa liberté de femme moderne, Janine E. Cunningham alias Jah9 a propulsé le reggae dans une nouvelle ère avec sa poésie sociale et spirituelle et sa musique caractéristique empreinte de vibes dub, de roots reggae, de jazz, d'afro-groove ou de nu-soul. Alors qu'elle lançait son album Note To Self en Ethiopie, la pandémie a décidé la compositrice et chanteuse jamaïcaine à s'installer en Afrique. C'est depuis son nouveau foyer tanzanien que l'artiste dévoile son nouveau titre Open Heart accompagné d'une vidéo d'Ash Mswaki, mettant en scène des scènes riches en paysages luxuriants, en couleurs vives et en symbolisme est-africain.

« Open Heart a d’abord commencé comme “Focused Mind”, une affirmation qui s’est transformée en une réflexion et qui est finalement devenue une célébration de la croissance personnelle. En concevant les visuels de la chanson, il est devenu évident que ce titre capturait parfaitement l’essence des sons et des images qui accompagnent cette puissante intention » explique Jah9 dont la voix sensuelle s'élève sur les productions nu-soul de Iotosh, se libérant de la tension du discours intérieur négatif avec une accumulation d'affirmations positives.