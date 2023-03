Jalen N'Gonda, la nouvelle voix soul de Daptone

Depuis deux décennies, le label Daptone Records s'est imposé comme la référence de la musique de l'âme en offrant une deuxième vie artistique à Sharon Jones, Charles Bradley, Naomi Shelton ou Lee Fields ou en signant des nouvelles voix comme le trio de San Diego Thee Sacred Souls l'an dernier. La "House of Soul" de Brooklyn et son producteur historique Gabriel Roth (aka Bosco Mann) présentent aujourd'hui leur dernière trouvaille, le chanteur et musicien Jalen N'Gonda, qui en attendant un album, a partagé plusieurs titres comme If You Don't Want My Love, un pur bijou de soul intemporelle portée par la voix de fausset chaleureuse de l'artiste américain.

Originaire du Maryland, mais basé à Liverpool depuis presque dix ans, le jeune Jalen N'Gonda s'est déjà taillé un nom dans la prolifique scène soul britannique. Après quelques singles et son premier EP Talking About Mary, produit en 2018 par l'incontournable Steve Levine, le chanteur s'est illustré en concert aux côtés de Laura Mvula, Martha Reeves ou Lauryn Hill. Avec sa parfaite maîtrise de l'histoire de la soul, du blues ou même du jazz, l'artiste bénéficie aujourd'hui des productions analogiques de Bosco Mann et de la formidable écurie de musiciens de Daptone pour hisser à son plus haut niveau sa musique digne des plus belles œuvres de la Motown ou de Stax comme en témoignent ces deux autres titres:

Jalen N'Gonda est en concert à Paris le 13 avril au Trabendo en première partie de Thee Sacred Souls.