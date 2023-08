Jalen Ngonda transcende sa soul sur "That's All I Wanted From You"

Sa voix renversante vous charme ou vous brise l'âme, à seulement 28 ans le chanteur et compositeur a déjà brillé en première partie de Laura Mvula ou Lauryn Hill et conquis les salles de la planète soul les plus exigeantes. Originaire du Maryland, mais basé à Liverpool depuis presque dix ans, Jalen NGonda s'est déjà taillé un nom avec quelques singles et son premier EP Talking About Mary, produit en 2018 par l'incontournable Steve Levine. Un talent brut qui n'attendait que les arrangements et la production classieuse de la "House of Soul" de Brooklyn Daptone sur laquelle il signe son album Come Around and Love Me.

"Mes influences et mes goûts sont au XXe siècle, mais je suis conscient de l’époque dans laquelle je vis. Pour quelqu’un d’extérieur à mon univers, je décrirais ma musique comme du R&B et de la soul d’aujourd’hui, que l’on peut qualifier d’intemporelle, mais qui s’inscrit quelque part entre les Beach Boys et les Beatles." explique Jalen Ngonda qui, comme bon nombres de ses illustres aînés, a fait ses débuts à l'orgue dans une église. Une institution qui va lui permettre de partir étudier au Liverpool Institute for Performing Arts en Angleterre, où il va perfectionner sa voix et son falsetto. Cette voix intense et bouleversante qui s'élève sur les envolées de cordes de That's All I Wanted From You, un bijou soul où le désespoir se mue en beauté rappelant les plus belles chansons de la Motown.

L'album Come Around and Love Me sort le 8 septembre et Jalen Ngonda est en concert au Café De La Danse à Paris le 9 novembre prochain.