Jane Birkin est morte

C’est une icône de toute une époque, mais aussi l’une des chanteuses les plus populaires pour les Français, qui vient de nous quitter. Jane Birkin vient de s’éteindre à l’âge de 76 ans, annonce ce dimanche Le Parisien, précisant que l’artiste a été retrouvée sans vie à son domicile parisien. Elle avait très récemment annulé une série de concerts invoquant des problèmes de santé persistants.

Que ce soit par la scène ou avec le cinéma, l'artiste était devenue, en quarante ans, aussi familière que son sourire et éternel accent. Silhouette androgyne et moue de femme-enfant, incarnation du bohème-chic mais surtout muse inoubliable de Serge Gainsbourg, Jane Birkin s’était révélée au micro au bras du chanteur français avec lequel elle forma dans les années 70 un couple emblématique. Leur duo fut ainsi magnifié par le sulfureux Je t'aime, moi non plus, une chanson générationnelle publiée en 1969. Objet de scandale autant que succès mondial, ce titre écrit initialement pour Brigitte Bardot avait mis en lumière le talent et le délicieux accent de celle qui embrassa durablement la chanson après avoir d’abord percé sur le grand écran.

Née le 14 décembre 1946 à Londres, elle fut ainsi remarquée au cinéma dans Blow up de Michelangelo Antonioni où sa nudité fit scandale alors qu’elle n’a que vingt ans. Survolant les scandales, peu à propos, d'une époque bien frileuse, Jane Birkin a fait exploser les étiquettes avec une liberté qui est la sienne. Ingénue rigolote, sex symbole, androgyne, tragédienne, elle rencontre Serge Gainsbourg sur le tournage de Slogan avant de faire tourner la tête des spectateurs aux côtés de Romy Schneider et Alain Delon dans La Piscine de Jacques Deray. Elle est encore La Fille prodigue et La Pirate de Jacques Doillon, l'interprète d'Agatha Christie, La Femme de ma vie pour Régis Wargnier, La Belle Noiseuse de Jacques Rivette ou la compagne fantasque de Pierre Richard pour Claude Zidi.

Côté studio, elle sort en 1971 Histoire de Melody Nelson, un album-concept dessiné pour elle par Gainsbourg, un échec commercial à sa sortie devenu ensuite un classique. En 1980, elle quitte le chanteur, noyé dans l'alcool, et parfois violent. Sa relation nouvelle avec Jacques Doillon ne l'empêche pourtant pas de continuer à chanter pour l'homme à tête de chou. Et lui de continuer à écrire pour elle. Elle enregistre notamment Baby Alone in Babylone (1983), qui sera disque d'or.

Mais ce n'est qu'à quarante ans passés, en 1987, qu'elle fait enfin ses débuts sur scène au Bataclan à Paris, enchaînant au Casino de Paris et à l'Olympia. Artiste interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique 92 en France, elle est sur tous les fronts : elle joue au théâtre, donne des concerts en France et ailleurs, réalise un premier film Oh! Pardon tu dormais (sur un couple qui se déchire, inspiré par sa relation avec Barry).

En 1999, sort son premier disque sans Gainsbourg, avec des chansons écrites pour elle par des chanteurs-compositeurs français comme Françoise Hardy ou Alain Souchon. En 2008, paraît le premier album dont elle a écrit tous les textes, Enfants d'hiver. Elle récidivera en 2020 avec le superbe Oh! Pardon tu dormais, un disque conçu avec le compositeur et interprète français Étienne Daho.

