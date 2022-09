Jay-Jay Johanson dévoile le titre inédit "Labyrinth"

Depuis un quart de siècle et l'album trip-hop jazzy Whiskey, cet anti-héros romantique ne cesse de nous surprendre par l'élégance et la délicatesse de son univers musical polymorphe. Vingt-cinq ans à sculpter cette pop mélancolique à raison d'un album tous les 2-3 ans toujours avec le même raffinement dans les arrangements, Jäje Johansson alias Jay-Jay Johanson avait débuté un tour d'horizon de ses aventures discographiques en 2014 avec la compilation Prologue (1996-2013) consacrée à la première partie de sa carrière.

Un travail de mémoire qu'il poursuit sur le best of Portofolio (2014-2022), réunissant quelques incontournables du compositeur scandinave à la voix d'ange et révélant le titre inédit Labyrinth. Une ballade à la mélodie envoûtante et à la rythmique entêtante gravée il y a trois ans avec la sortie de son treizième album Rorchast Test et illustrée aujourd'hui par une vidéo de Kalle dos Santos et Laura Delicata..

« J'ai commencé à le faire, juste avant la sortie de Rorschach Test, il était donc trop tard pour le finir et le mettre sur cet album, mais la version n'était pas exactement comme ça. Magnus Frykberg, mon batteur et mixeur, a changé au cours d'une deuxième session quelques petites choses et a ajouté le solo de guitare » explique Jay-Jay Johanson dont le best of est attendu le 30 septembre via 29 Music.