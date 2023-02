Jay-Jay Johanson sur un air symphonique avec "Finally"

Après sa trilogie d'albums Bury the Hatchet (2017), Kings Cross (2019) et Rorschach Test (2021), Jäje Johansson alias Jay-Jay Johanson célébrait l'an dernier ses 25 ans de carrière avec le best of Portofolio. Depuis plus d'un quart de siècle et son premier album Whiskey, le songwriter scandinave sculpte sa pop mélancolique aux arrangements raffinés, partageant sa poésie tourmentée avec sa voix suave caressante et ses rythmiques trip-hop. Avant la sortie de son prochain long format en juin, il dévoile le titre Finally, un pur bijou mélodique dont il a le secret.

Dans une esthétique très cinématographique Jay-Jay Johanson sublime ses arrangements avec la fameuse troisième symphonie de Brahms, écrin parfait à sa ballade romantique qui nous conte les retrouvailles d’un couple après une soirée en compagnie, se retrouvant enfin seuls pour plus d’intimité jusqu’au lever du soleil.

Après l'avoir présenté pour la première fois sur scène au Royal Albert Hall de Londres en novembre dernier, Jay-Jay Johanson a enregistré son album Fetish au studio Break My Heart de Stockholm avec ses complices habituels Magnus Frykberg à la batterie, Palle Sollinger à la contrebasse et Erik Jansson aux claviers.

Jay-Jay Johanson est en concert au Café de la Danse à Paris le 14 février.