Jazz à la Villette dévoile la programmation de sa 20e édition

Tous les ans, Jazz à la Villette vient illuminer la rentrée avec ses expérimentations et ses fusions musicales nous plongeant dans toutes les nuances du jazz avec un kaléidoscope exaltant de créations contemporaines. Jazz, musiques du monde, groove, électro, Great Black Music, qu'importent les styles qui souvent se confondent au gré d'une programmation qui toujours se renouvelle. Et pour fêter cette 20e édition sur le site de la Villette, les programmateurs nous proposent, du 31 août au 11 septembre, les concerts de l'octet londonien Kokoroko , du chanteur et compositeur britannique Jacob Banks , du bouillonnant collectif de la Nouvelle-Orléans Tank and The Bangas tandis que la star du groove afro-cubain Cimafunk s'associera au mythique funk du tromboniste Fred Wesley.

Après cette avalanche de groove, le festival invite des géants du piano jazz comme Kenny Barron avec le contrebassiste Dave Holland, le sud-africain Abdullah Ibrahim en solo, et le cubain Roberto Fonseca pour une réinvention de la Cabane Cubaine, le mythique cabaret du Montmartre des années 1930 ; tandis que le pianiste Alain Jean-Marie et le contrebassiste Diego Imbert nous proposeront une relecture du répertoire magique de Bill Evans et Eddie Gomez, avant que Christophe Chasso l et le flûtiste Jocelyn Mienniel partagent en toute liberté leur fiction Dress code et que la pianiste israélienne Maya Dunietz interprète ses compositions en trio.

La violoncelliste et compositrice cubaine Ana Carla Maza égrènera ses souvenirs de Bahia, et Angel Bat Dawid, révélation de la scène jazz de Chicago, passera de la clarinette au piano et chantera sur un jazz spirituel et psychédélique. Les trompettistes seront aussi à l'honneur avec la venue de l'immense créateur de La Nouvelle-Orléans Christian Scott aTunde Adjuah et du compositeur israélien Avishai Cohen avec les rêveries de son fameux quartet.

Et si l'on parle de cuivres, comment ne pas se réjouir avec la présence des saxophonistes Ravi Coltrane, qui ravivera l’héritage de ses parents Alice et John et du Français Émile Parisien qui présentera Louise, son nouvel album inspiré par la sculptrice Louise Bourgeois, entourée de musiciens d'exception; le trompettiste Theo Croker, le guitariste Manu Codjia, le pianiste Roberto Negro, le contrebassiste Joe Martin et le batteur Nasheet Waits,

Groove encore avec l'hommage du guitariste Matthis Pascaud et du chanteur Hugh Coltman à Dr John , du collectif britannique Nu Civilisation Orchestra et sa revisite du répertoire de Marvin Gaye, du duo franco-américain DOMi & JD Beck et du supergroupe du Michigan Fearless Flyers emmené par les guitaristes Cory Wong et Mark Lettieri qui cloturera cette vingtième édition à vivre en direct sur FIP.

Retrouvez toute la programmation du festival ▶

