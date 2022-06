Jazz à Vienne présente son "Past & Future"

Depuis sa toute première édition en 1981 qui accueillait Ella Fitzgerald et Ray Charles, Jazz à Vienne rayonne dans le monde entier. Pour ses quarante ans célébrés lors d'une édition 2021 amputée, le festival a souhaité éditer un souvenir de quelques grands moments vécus dans l'écrin du théâtre antique depuis sa création. Le double-album Past & Future qui sort le 17 juin sur le label Heavenly Sweetness sous la forme d'un CD digipack et d'un double LP vinyle, propose une première collection mettant en lumière sept extraits de concerts inoubliables qui ont fait vibrer le public. Gilberto Gil (live 1998) ; Roy Hargrove – The RH Factor (live 2009) ; Aldo Romano, Louis Sclavis, Henri Texier (live 2000) ; McCoy Tyner Sextet (live 2005), Lalo Schifrin (live 1999), The Milt Jackson & Hank Jones All Star Quartet (live 1997) et La Banda de Santiago de Cuba (live 2003). En écoute, Manalyuca enregistré à Jazz à Vienne en 2005 :

Manalyuca est une composition du grand pianiste de jazz moderne au style percussif qui a joué longtemps au sein du quartet de John Coltrane avant de se lancer dans sa propre carrière : "Dépossédé du vibraphone que Bobby Hutcherson avait posé sur la version originale de l’album Land Of The Giants (Terlac - 2003), c’est avec le saxophone que le piano de McCoy Tyner entreprend ici de dialoguer. Les lames métalliques disparues, les clés offrent une autre vision de l’échange. Plus sombre voire torturée. Après avoir écouté autant qu’accompagné les invocations de l’instrument à vent, le piano, dans un chaos de notes qui s’éclaircit à mesure, reprend le fil d’une conversation mystique que batterie et basse soutiennent sans prendre parti". On écoute aussi Soweto Sorrow, extrait de Suite Africaine (Label Bleu - 1999) du fameux trio Romano, Sclavis, Texier qui nous plonge dans le dénuement du ghetto Sud-Africain, cœur battant de la révolte contre l’Apartheid :

La deuxième collection se tourne vers la nouvelle génération avec sept titres enregistrés spécialement pour l’occasion par sept jeunes groupes français sélectionnés par l'équipe du festival : Léon Phal, Ishkero, Gin Tonic Orchestra, Emile Londonien, Arnaud Dolmen, Abraham Réunion et Jasual Cazz. On découvre un titre de la fratrie Abraham avec la pianiste Clélya, la chanteuse Cynthia et le contrebassiste Zacharie qui mettent en valeur la musique de leurs racines paternelles, la Guadeloupe. Tryin' Times, l’original est également l'œuvre d’un trio, et des plus impressionnants. Roberta Flack à l’interprétation, Donny Hathaway et l’ex-Impressions Leroy Hutson, à l’écriture et à la composition. Sans le brusquer, la fratrie Abraham fait dériver ce titre paru sur First Take le premier album de Roberta (Atlantic Records 1969), dans un chaloupé créole qui l’amène à bon port, le redépose sur sa ligne de basse de départ, sans jamais altérer l’intention sociale du texte" :

Franck Descollonges, fondateur du label Heavenly Sweetness nous parle de son festival de cœur : « Ce projet me tient particulièrement à cœur car c’est à Jazz à Vienne que j’ai vu mes premiers concerts de jazz. Et c’est aussi dans ce festival, lors de la All night jazz que j’ai découvert que l’on pouvait danser toute la nuit sur du jazz. J’ai encore l’image d’un frétillant papy tapant frénétiquement sur des tambours en plastique colorés (on aurait dit des Fischer Price) et d’un solo de flute traversière qui avait fait se lever 8 000 personnes comme un seul homme... Je venais de découvrir Tito Puente et le Latin jazz, je m’en souviens comme si c’était hier. » On écoute le quintet du saxophoniste Léon Saint-Phal venu en 2019 au tremplin ReZZO Jazz à Vienne dont il fut le lauréat :

