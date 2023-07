La guinguette jubilatoire de Ladaniva

Ladaniva prépare la suite. Ce jeune groupe basé à Lille et mené par la chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le multi-instrumentiste français Louis Thomas a conquis en l’espace de trois ans les cœurs d’une audience spectaculaire, faisant fi de la pandémie et de l’impossibilité de se produire sur scène de longs mois durant. Une séquence vite oubliée désormais tant les concerts et les festivals se sont succédé ces derniers mois pour cette formation rafraichissante qui oscille entre la tradition folk arménienne et balkanique, et des inspirations plus lointaines qui évoquent les rythmes insulaires des Caraïbes ou ceux du maloya réunionnais.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Après avoir choisi d’aguerrir mille et une scènes cette formule rayonnante, Ladaniva annonçait cet hiver la sortie d’un album désormais attendu le 29 septembre prochain, et qui pourrait surfer sur le succès de ses premiers titres parmi lesquels Vay Aman, Zepyuri Nma, et bien sûr le hit solaire Kef Chilini. Après avoir dévoilé un premier single en forme de praline pop et fusionnelle, le tandem confirme sa trajectoire aux mille sourires avec un second extrait baptisé Je Voulais. Un nouveau clip en forme de guinguette jubilatoire où le groupe vous convie autour du feu et sous les guirlandes à partager son folk nomade toujours aussi réjouissant.

Publicité