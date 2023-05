Jean-Louis Murat, poète de la chanson française, est mort

C'est un visage on ne peut plus attachant de la chanson française qui vient de nous quitter. Jean-Louis Murat s'est éteint mercredi 24 mai à l'âge de 71 ans des suites d'une embolie pulmonaire, a t-on appris auprès de son entourage. Il avait confié raconter dans ses albums "jusqu'au plus infini détail, toute sa vie sentimentale".

Né Jean-Louis Bergheaud en 1952 à Chamalières dans le Puy-de-Dôme, Jean-Louis Murat, amoureux de littérature romantique et de poésie, est le premier bachelier de sa famille. Il se passionne dès son plus jeune âge pour la musique. En 1981 il fonde avec des amis, son premier groupe de rock, Clara, dont il est chanteur-auteur-compositeur-saxophoniste et guitariste. Grâce à William Sheller, il sort un premier titre sous son nom en 1981, Suicidez-vous, le peuple est mort. Il revient cinq ans plus tard avec Passions privées puis Cheyenne autumn et le titre phare Si je devais manquer de toi :

On se souvient de son duo Regrets avec Mylène Farmer et de ses disques Dolorès (1996), Le Manteau de Pluie avec notamment le single Sentiment Nouveau , qui l'a propulsé sous les projecteurs; de Mustango (1999) et le titre Nu dans la Crevasse, Le Moujik et sa Femme, le double CD Lilith, A bird on a Poire (2004). Très actif, Jean-Louis Murat sort un disque par an dont le brillant Le Cours Ordinaire des Choses (2009) :

On aime aussi le double-album orchestral éblouissant de blues-rock Babel (2014) avec The Delano Orchestra, dont les textes sont ancrés dans son Auvergne natale rurale : Noyade au Chambon, Le Jour se lève sur Chamablanc, Camping à la ferme ou encore J’ai fréquenté la beauté. Vingt chansons écrites rapidement, comme toujours, car Murat ne connait pas les affres de la page blanche :

Toujours en retrait des médias, quand il y passe, il dégomme volontiers le monde du show-business. « Ça me plaît assez qu'on ne m'aime pas », avait-il dit en 2011. Amoureux des musiques de la Stax et de la Motown, dans un entretien à l'AFP en 2021, il disait son regret de ne pas avoir fait carrière aux États-Unis.

En 2018 Murat sort Il Francese , plus mélodique, limpide et apaisé que les albums précédents.

Avec son vingtième album, Baby Love, à la production raffinée, concocté en studio avec son fidèle collaborateur Denis Clavaizolle, Murat se fait groove dans la musique qu'il aime vraiment, au fond. Mais toujours exigeant dans le son et piquant dans les mots.

En 2022 il revient avec La Vraie vie de Buck John, de nouvelles chansons façonnées dans son village, en hommage à son héros de jeunesse. Buck John étant une série britannique de bande dessinée de cowboys inspirée des films de l’acteur américain de western.

Jean-Louis Murat n'a jamais fait dans la chanson facile. Malgré son manque de confiance en lui, Il écrivait et parlait au plus juste. «Je préfère déstabiliser [les gens], les faire réfléchir, les enthousiasmer ou même les dégoûter. Mais certainement pas les caresser dans le sens du poil, c'est une sorte de démagogie que je n'ai jamais aimée», disait-il pour L'Obs.

Rendez-vous ce soir à 20h30 sur notre antenne pour un hommage spécial à Jean-Louis Murat