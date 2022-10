Jeb Loy Nichols présente son "Great American Songbook"

S'il est installé au Pays de Galles, Jeb Loy Nichols est de ces artistes voyageurs qui ont connu mille vies. Il a grandi au son de la country et de la nothern soul au Wyoming ou au Texas, a connu les débuts du hip-hop à New York avant de s'installer à Londres vivant dans un squat avec Ari Up des Slits. Jeb Loy Nichols a été l'heureux témoin de la scène punk et plongé dans le reggae et le dub avec Adrian Sherwood, Lee Scratch Perry puis avec son groupe country dub The Fellow Travellers, fondé avec la chanteuse Loraine Morley.

Conteur hors pair de nos sociétés et des parcours de vie, l'ancien disquaire et complice de Lucinda Williams, Lambchop ou Nostalgia 77, continue sa route, sans étiquette, mêlant habilement et en toute décontraction toutes les musiques qu'il a pu expérimenter au cours de sa vie peu commune. Sur son nouvel album il retrouve son vieux compagnon de route à la production, Adrian Sherwood, et chante mélodieusement "les États-Unis des cœurs brisés" sur des sonorités allant du bluegrass au jazz en passant par le reggae et la soul.

Publicité

Dix ans après l'album Long Time Traveller, le tandem se retrouve pour une collection de douze chansons qu'Adrain Sherwood définit comme « le Great American Songbook de Jeb » tandis que l'intéressé précise « le projet The United States Of The Broken Hearted a mis quarante ans à se réaliser. Il y a quelques années, lors d'une visite chez Adrian, j'ai mentionné le concept de "musique cosmique américaine" de Gram Parsons, le mélange fusionnel des genres musicaux qui constitue un son typiquement américain. J'ai chanté et joué de la guitare ; Adrian a fait venir des amis et des compagnons de voyage pour les terminer. Tout y est, soul, jazz, country, folk ; et sous-jacent à tout, la production imprégnée de reggae d'Adrian ».

Outre les titres originaux de Jeb Loy Nichols, ce voyage au cœur de l'Amérique nous propose plusieurs reprises de fameuses protest song ; Deportees de Woody Guthrie et Martin Hoffman, I Hate The Capitalist System de Sarah Ogan Gunning et de Satisfied Mind written de Red Hayes et Jack Rhodes.

L'album The United States Of The Broken Hearted sort le 11 novembre sur le label On-U Sound.