Jérôme Minière attrape nos sens au "Lasso"

Après Une Clairière publié en 2019, l'Orléanais Jérôme Minière exilé à Montréal depuis une trentaine d'années, revient avec un douzième album sorti comme le précédent, sur le label Objet Disque de Rémy Poncet (aka Chevalrex) qui signe la pochette. Aux marges de la chanson voici donc le tout nouveau clip animé (qu'il a réalisé lui-même) de son disque La mélodie, le fleuve et la nuit. Dans un "parlé chanté existentiel" (précise un communiqué) Jérôme Minière observe les comportements humains et «convoque l'Universel pour qu'il mette son grain de sel». Le sens, le son et les mots attrapés au lasso sont dosés afin de ne dire que l’essentiel avec humour et sagacité dans cette chanson qui rend hommage aux textes de Georges Brassens et à la pensée du philosophe Gilles Deleuze :

Contraint au confinement, Jérôme Minière s'est approprié la citation du Japonais Ryûichi Sakamoto, compositeur, multi-instrumentiste et pionnier dans la création musicale contemporaine, qui expliquait que pour lui : « La musique n’est rien d’autre qu’un exercice de sculpture dans le temps». En équilibre, il marche sur le fil de ses souvenirs qu'il connecte au présent fragmenté dans lequel nous vivons. Pour se faire il a convié Philippe Brault (réalisateur et collaborateur de Pierre Lapointe, entre autres), Guido Del Fabbro aux violons, Joseph Marchand Mihalcean à la guitare électrique, le batteur José Major et parfois même Albin de la Simone aux claviers, piano et percussions.

Notez que Jérôme Minière invite sa fille nommée Fé sur le titre Paruline, chante en duo avec Françoiz Breut sur le titre Ta Maison et que le chanteur d'origine burundaise Ngabo ajoute sa voix chaude à la sienne sur Nuit américaine (en clin d’œil au film de Truffaut), en hommage aux films imaginaires que l'on s'invente parfois pour enjoliver le quotidien :

D'instruments acoustiques en électronique, de la pop lo-fi au folk en passant par le rock, la soul, la new wave, le hip-hop et les musiques du monde, Jérôme Minière, libre comme l'air, capte des fragments de l'existence avec une certaine ironie, le son du temps qui nous dépasse et nous fait réfléchir à la complexité du monde et à notre relation aux autres.