Jim Jarmusch filme Cat Power sur "A Pair Of Brown Eyes"

Le dandy rock du 7ème art a déclaré un jour « La musique est pour moi la forme artistique la plus pure ». Tout dans l'univers cinématographique de Jim Jarmusch semble démontrer l'amour du cinéaste pour la musique qu'il s'agisse de jazz, de blues, de rock, de hip-hop ou de musique orientale. Rien d'étonnant alors de voir celui qui a collaboré avec Tom Waits, Neil Young, RZA, GZA, Joe Strummer ou Iggy Pop, prendre la caméra pour filmer Chan Marshall revisitant magnifiquement A Pair of Brown Eyes, chanson tirée de l'album de 1985 Rum, Sodomy, and the Lash de The Pogues. Le cinéaste capture ici l'atmosphère fantomatique et poignante de cette reprise figurant sur le onzième album studio de Cat Power, Covers sorti en janvier dernier.

En tant que personne qui aime profondément la musique de Cat Power, collaborer avec Chan sur cette vidéo était comme un rêve devenu réalité. Jim Jarmusch Publicité

