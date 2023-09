Jiro Inagaki, héros de la fusion jazz japonaise, célébré dans une compilation WaJazz

Initiée par HMV Record Shop, 180g et le boss du magasin Universounds à Tokyo, la série WaJazz est devenue une référence incontournable pour nous guider dans l'extraordinaire histoire du jazz japonais; ("Wa" signifiant Japon mais aussi la période de l’empereur Shōwa, de 1926 à 1989). Un travail inestimable rendant enfin accessible à tous la production pléthorique et les galettes quasi-introuvables de l'archipel jusque-là réservées à quelques diggers. Après sa compilation WaJazz : Japanese Jazz Spectacle Vol.II en début d'année, Yusuke Ogawa nous présente l'œuvre de l'un des musiciens de jazz japonais les plus emblématiques de ces 60 dernières années, le pionnier de la fusion jazz Jiro Inagaki. Une rétrospective passionnante attendue le 3 octobre prochain, date des 90 ans du saxophoniste.

Né à Tokyo le 3 octobre 1933, Jiro Inagaki a débuté sa carrière en jouant du Kayōkyoku ou de la musique hawaïenne avant de composer des musiques de film. Peu enclin à se limiter au quatre-temps du jazz, le saxophoniste et compositeur s'intéresse à la vague soul-jazz dans les années 60 et commence à expérimenter de nouveaux styles en tant que leader de groupes comme les Soul Mates et la Black Rhythm Machine. Habitué à jouer avec des musiciens rock, il commence à expérimenter la fusion jazz rock en tant qu'arrangeur et sideman aux côtés Akira Ishikawa.

Publicité

Avec son complice batteur, il se rend aux États-Unis en 1969 et découvre la richesse musicale des scènes rock, soul et jazz en pleine révolution. Les deux musiciens reviennent de leur aventure commune avec ces fusions expérimentales et psychédéliques en tête qu'ils commencent à développer au Japon au même moment qu'Akira Ishikawa & The Count Buffaloes. Jiro Inagaki crée le groupe Soul Media qui sort plusieurs albums incorporant tous les idiomes du jazz japonais, du rock, ou du funk.

Inagaki a également travaillé comme scénariste, arrangeur et producteur sur de nombreux albums de chanteurs tels que Yasuashi Sawada, Tome Kitagawa, Mao et Akira Okazawa, tout en jouant avec Soul Media. Ses productions jazz-rock ont du mal à trouver leur public au japon, l'éloignant des salles tokyoïtes refusant de programmer cette fusion trop expérimentale pour l'époque. L'artiste trouve le succès commercial en publiant plusieurs d'albums instrumentaux pop plus accessibles tout en poursuivant ses explorations musicales avec Soul Media qui s'achèvent en 1980 avec l'album Memory Lane.