"João", la lettre d'amour à son père de Bebel Gilberto

Depuis ses premiers pas en solo au milieu des années 80, Bebel Gilberto n'a eu de cesse de renouveler sa bossa-nova en sublimant son chant sensuel par des orchestrations luxuriantes et des productions électroniques raffinées. Après Agora en 2020, la New-Yorkaise a retrouvé son ami de longue date Thomas Bartlett, producteur et collaborateur de Sufjan Stevens, Saint-Vincent ou David Byrne, pour réaliser un projet précieux, celui de rendre hommage à son père, quatre ans après sa mort.

« João est une lettre d'amour à mon père. Depuis mon premier album, je n'ai jamais vraiment repris la musique de mon père. Il est temps de présenter au public les chansons de João Gilberto qui m'ont influencée depuis ma naissance » confie l'artiste qui a sélectionné onze chansons du premier ambassadeur de la bossa-nova comme ce titre premier single É Preciso Perdoar, rendu célèbre pour la première fois par João Gilberto sur son album éponyme de 1973.

« É Preciso Perdoar est l'une de mes chansons préférées, et lorsque j'ai décidé de la reprendre, j'ai d'abord eu le cœur brisé. En enregistrant ma version, j'ai essayé de comprendre à quel point il est important de pardonner une personne, au lieu de laisser ces sentiments derrière soi et de ne jamais les résoudre, surtout quand on aime encore cette personne et qu'on veut honorer ce que l'on a construit ensemble. Cette chanson parle de tout cela et m'a tellement inspirée que je l'ai choisie comme premier single de cet album très spécial » précise Bebel Gilberto qui a commencé à chanter avec son père dès son plus jeune âge et qui exalte ici avec émotion le souvenir de chansons qui l'ont accompagnée toute sa vie. S'écartant un temps de ses expérimentations musicales, l'artiste laisse planer son chant hypnotique et vous fend l'âme sur des arrangements subtils, presque irréels, véritable ode à la musicalité éternelle de son père.

L'album João est attendu le 25 août prochain via [PIAS] Recordings.