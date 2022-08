John Cale avec David Bowie dans la vidéo de "Night Crawling"

Avant de célébrer son 80e anniversaire en concert à Cardiff, John Cale nous offre un nouveau titre, le premier depuis le single Lazy Day en 2020 et sa collaboration avec Kelly Lee Owens sur Corner Of My Sky. Night Crawling a été coproduit par Cale et sa collaboratrice de longue date Nita Scott, et met en vedette le batteur Deantoni Parks et le choriste Dustin Boyer. Le rythme erratique de la chanson, qui rappelle la scène pré-disco naissante, accompagne cette balade nocturne dans les rues de New-York des 70's, souvenir du multi-instrumentiste du Velvet Underground des nuits passées en compagnie de David Bowie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Il y a eu cette période vers le milieu des années 70 où David et moi nous rencontrions à New York. On parlait beaucoup de travailler, mais bien sûr, nous finissions par arpenter les rues, parfois jusqu'à ce que nous ne puissions plus garder une pensée en tête, et encore moins créer une chanson ensemble » raconte John Cale avant de rajouter « Un soir, nous avons réussi à nous retrouver pour un concert-bénéfice où je lui ai appris une partie d'alto afin que nous puissions jouer ensemble ».