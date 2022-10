John Cale invite Weyes Blood sur "Story of Blood"

Le musicien gallois vient de célébrer ses 80 ans et six décennies à réinventer sa musique. En août dernier John Cale partageait Night Crawling, une balade nocturne dans les rues de New York des 70's dont on ne savait pas s'il s'agissait d'un simple one shot. Le multi-instrumentiste vient de confirmer l'arrivée de son nouvel album Mercy, le 20 janvier via Domino. Comme toujours il y multiplie les collaborations comme sur ce deuxième titre crépusculaire Story of Blood sur lequel s'élève la voix de Natalie Mering, l’artiste derrière Weyes Blood.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



« J'avais écouté le dernier album de Weyes Blood et je me suis souvenu de la voix puritaine de Natalie. Sa gamme et son approche intrépide de la tonalité ont été une surprise inattendue. Il y a même un petit passage là-dedans où elle s'approche de la voix de Nico » déclare Cale à propos de l'artiste californienne dont le nouvel album And in the Darkness, Hearts Aglow arrive le 18 novembre. Les nouveaux tourments spirituels et électroniques de John Cale sont illustrés ici par le réalisateur Jethro Waters.