Johnathan Blake célèbre la transmission avec "Passage"

Suite à Homeward Bound, le batteur Johnathan Blake présente son deuxième album chez Blue Note. Passage évoque l'idée de mutation, de métamorphose et d’évolution personnelle et collective. Le titre éponyme est une composition de son père, le généreux violoniste de jazz John Blake Jr. qui combinait bagage classique et influences des spirituals afro-américains, de la musique folk et du blues. Dans ce morceau revisité avec le saxophoniste Immanuel Wilkins, le vibraphoniste Joel Ross, le pianiste David Virelles et le bassiste Dezron Douglas mettent en lumière la personnalité du musicien décédé en 2014 :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sur West Berkley St. le batteur honore la mémoire de son père en intégrant à la fin du titre, des extraits de messages vocaux qu’il lui a adressés :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tout comme le précédent disque, Passage est une célébration de la vie et de l’héritage. « Il reprend là où Homeward Bound s’arrête » souligne Johnathan Blake. L'album présente cinq de ses compositions ainsi que des pièces de Douglas, Virelles et de feu le batteur et compositeur Ralph Peterson, son professeur et mentor.

Si Passage est un coup de chapeau à tous ceux qui l'ont inspiré, Johnathan Blake y rend aussi un vibrant hommage à la vie, à l'amitié et à l'incarnation du désir. « Cet album montre vraiment le niveau de confiance que nous avons atteint ensemble. Pentad est une fraternité – cinq entités qui se réunissent pour former un seul son. » «Tout le monde dans le groupe a une voix singulière. Nous avons gagné en maturité en tant que groupe et individuellement – particulièrement Joel et Immanuel qui ont beaucoup gagné en expérience ces dernières années et dont le jeu a évolué. On se fait confiance et on est capables de prendre davantage de libertés avec la musique, on se soutient tous les uns les autres».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Johnathan Blake est tombé dans la marmite jazz très tôt en vivant proche des groupes de Grover Washington et McCoy Tiner dont son père faisait partie. Il a commencé a jouer du violon puis s'est passionné pour le rythme en écoutant les batteurs de Philadelphie, Mickey Roker, Edgar Bateman, Bobby Durham, Leon Jordan, Philly Joe Jones... Il a étudié à l'Université William Paterson dans le New Jersey avec Rufus Reid, John Riley, Horace Arnold et Steve Wilson avant d'évoluer auprès de Roy Hargrove, du Mingus Big Band, de Pharoah Sanders ou encore Ravi Coltrane.