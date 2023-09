Jorja Smith dans l'espace sur le clip "Falling or Flying"

Sa voix harmonieuse et puissante lui permet d'expérimenter différents registres vocaux, de naviguer avec aisance entre le jazz, la soul et le R&B. Une richesse qui l'a propulsée dès ses débuts au rang d'étoile de la nu-soul britannique. Repérée par Drake et encensée en 2018 pour son premier album Lost & Found, la complice de Kali Uchis ou Kendrick Lamar a depuis, multiplié les collaborations avec Loyle Carner, Burna Boy, Enny avant de réchauffer nos âmes en 2021 avec son EP Be Right Back.

La chanteuse et musicienne de formation classique, s'est depuis plongée vers de nouvelles sonorités pour écrire son deuxième album qu'elle décrit comme introspectif. "J'apprécie particulièrement cet univers dans lequel je viens de me plonger. Et je suis toujours en train de chercher un sens aux choses. Je suis, encore et toujours, en quête de sens. C'est la première fois que je propose un contenu avec lequel j'ai une connexion immédiate" explique l'artiste de 26 ans qui repousse un peu plus les frontières de son R&B contemporain et alternatif en offrant des résonances afro-jazz, UK Garage, rock, funk ou house aux compositions de Falling or Flying. Un album enregistré avec un groupe live et quelques invités comme J Hus et Lila Iké dont la sortie est prévue le 29 septembre.

Après avoir dévoilé le titre taillé pour le dancefloor Little Things, Try Me et le très rock Go Go Go, dont le clip a été tourné à Marseille, Jorja Smith partage aujourd'hui la chanson titre de Falling or Flying. Une balade soulful sur un désir amoureux déçu, dont elle réalisé la vidéo. "Les visuels me sont venus à l'esprit parce que j'ai toujours voulu tourner une vidéo dans l'espace. Falling or Flying m'a fait penser à ça. Je voulais aller dans l'espace avec quelqu'un que j'aime et que je chéris, mais il ne voulait pas m'accompagner."