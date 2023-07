Joshua Redman revisite le "Goin to Chicago" de Count Basie

Que de chemin parcouru depuis son album éponyme (1993) qui lui a valu sa première nomination aux GRAMMY et le fameux Moodswing, sorti l'année suivante, enregistré avec de jeunes musiciens encore peu connus comme Brad Mehldau, Christian McBride et Brian Blade ! À l'automne, Joshua Redman publie Where Are We, une épopée méditative marquante à travers les villes des États-Unis puisque c'est son premier album vocal. Entouré des fabuleux Aaron Parks au piano, Joe Sanders à la basse et Brian Blade à la batterie ainsi que de brillants invités comme Nicholas Payton, Kurt Rosenwinekel, Peter Bernstein et Joel Ross, il met en avant la voix sensuelle de Gabrielle Cavassa, inspirée autant par Billie Holiday que par Amy Winehouse. On écoute Chicago Blues qui emprunte au Goin to Chicago de Count Basie et au Chicago de Sufjan Stevens :

Ensemble ils traversent la musique de Rodgers & Hart avec Manhattan, parcourent les rues de Philadelphia (Springsteen) ; de Baltimore (Gabriel Kahane) ; d'Alabama (John Coltrane) ou autres co-compositions comme Minneapolis, My Heart In San Francisco ect ...

De ce disque conçu pendant le confinement dû à la pandémie du Covid 19, Redman parle d'un rêve devenu réalité. « Avoir pu enfin connecter Aaron, Joe et Brian, trois des musiciens parmi les plus sublimement lyriques et profondément groovants de la planète, qui n'avaient jamais joué ensemble en tant que section rythmique. Et ce fut une expérience transformatrice de collaborer avec Gabrielle - une chanteuse au style, à la sincérité et à l'âme hors du commun.»

L'album Where Are We sort le 15 septembre sur Blue Note Records