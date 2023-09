Jowee Omicil avec Myor & Ouden sur "Don'T Go FasT"

Le souffleur haïtien-canadien continue ses aventures exploratoires l'emmenant régulièrement dans une multiplicité d'univers musicaux au gré de ses rencontres. Après l'album Y Pati en duo avec le pianiste Randy Kerber, sa célébration de la musique antillaise avec le collectif Big In Jazz Collective, ses improvisations jazz au sein du trio M.O.M. ou son duo avec le producteur électro français JB Dunckel, Jowee Omicil signait en 2022 avec Sit-In un manifeste pacifiste jazz hop. Une créativité nomade du multi-instrumentiste qui s'illustre cette année encore avec de nouvelles incursions en terre hip hop en parallèle de son nouvel album Spiritual Healing: Bwa Kayiman Freedom suite attendu sur son propre label BasH! Village records.

En attendant la sortie du successeur de l'album Love Matters!, Jowee Omicil a décidé de dévoiler un titre par mois produit dans ses investigations hip hop et électro, comme cette première suite libératrice Don'T Go FasT. Ses incantations vulnérables appelant à "Avancer, sans se précipiter. Ne pas regarder en arrière. Rester sur le bon chemin", et ses chorus de cuivres s'entremêlent dans un tempo lancinant avec le flow du rappeur Myor et les compositions du pianiste Ouden, deux artistes lausannois rencontrés lors d'une résidence au Montreux Jazz Festival.

