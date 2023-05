Juan Wauters invite Y La Bamba sur "Nube Negra"

Uruguayen d'origine et new-yorkais d'adoption, Juan Wauters est un rebelle vagabond s'inspirant de ses tribulations pour nous conter sa vision du monde et du quotidien dans des carnets de voyage indie folk où le hip-hop et les musiques latines sont les bienvenues. Musicien sur la route et citoyen multinational, il a fait ses débuts dans le Queens avec un groupe garage The Beets, a vécu au Mexique, dans le sud de la France, voyagé à travers toute l'Amérique Latine pour écrire son opus en espagnol La Onda de Juan Pablo en 2019 avant de repartir vers le nord pour collaborer avec des amis comme Mac DeMarco, Homeshake, Nick Hakim... Sur l'album Real Life Situations sorti en 2021.

Un road-trip permanent qui s'est ralenti pendant la pandémie, offrant au songwriter la découverte d'un "enracinement" et des bienfaits d'un foyer à Montevideo. Une nouvelle perception de la vie qui a inspiré ce sixième album introspectif Wandering Rebel dont il dévoile aujourd'hui la vidéo du titre Nube Negra.

« Nube Negra a été écrite et enregistré à New York avec Carlos Hernandez. La chanson et la vidéo évoquent l'idée de déménager dans une nouvelle ville à la recherche d'une nouvelle vie, en laissant derrière soi ses problèmes sans se rendre compte que ces problèmes nous suivront » explique Juan Wauters.

Sons de pluie et de tambourin ou sections de cordes viennent ajouter un peu plus de raffinement au voyage folk du songwriter qui a fait appel au producteur de Brooklyn Carlos Hernandez (Ava Luna, Carlos Truly) et à l'artiste brésilien Sessa pour enrichir son univers musical rêveur et chaleureux. L'album a été enregistré comme a son habitude avec de nombreux collaborateurs lors de voyages à New York, Los Angeles, au Brésil et en Argentine ; de Frankie Cosmos à Super Willy K en passant par Luz Elena Mendoza (Y La Bamba), Zoe Gotusso et John Carroll Kirby.