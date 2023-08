"Juanita Bonita", la cumbia irrésistible de Nicola Són

C'est une passion inextinguible qui a conduit le Parisien Nicola Són sur les latitudes brésiliennes. L'artiste a traversé tout le pays, en a découvert les musiques et les idiomes rythmiques avant de s'installer à Rio de Janeiro puis à São Paulo pendant 5 ans. Là, il a commencé à adapter les chansons classiques du pays en français, recevant un accueil enthousiaste des locaux dès son premier album Parioca en 2010. Le début d'une trilogie d'albums brésiliens poursuivie avec Nord Destin, sur lequel l'auteur-compositeur a invité la crème des musiciens cariocas comme les percussionnistes Marcos Suzano et João Hermeto, Rodrigo Villa à la contrebasse, Gabriel Improta à la guitare et l'immense claviériste João Donato qui vient de nous quitter.

Après avoir clos son triptyque avec Sampathique en 2016 et sorti Piaf do Brasil, une relecture des plus grands succès d’Édith Piaf, le globe-trotter s'évade plus loin encore avec l'album Pas de Panique. Ses chansons ensoleillées y prennent un virage latin pop moderne comme lorsqu'il adapte le classique colombien Juanita Bonita :

Composée par Edmundo Arias, Juanita Bonita est un classique de la cumbia colombienne et vénézuélienne des années 60 et 70 qui nous conte l'histoire d'une rencontre sans lendemain entre le narrateur et Juanita. Nicola Són Perpétue l'esprit léger de l'original et y ajoute des samples de la version du groupe vénézuélien Billo's Caracas Boys et des beats contemporains, façonnant ainsi en toute liberté cette latin pop intemporelle et entraînante qui illumine son cinquième album, à l'instar de cet autre titre Carimbo :

L'album Pas de Panique sort le 15 septembre et Nicola Són est en concert le 5 octobre au Café de la Danse à Paris.