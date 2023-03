Julian Lage, tout en grâce avec "The Layers"

Tombé dans la marmite du blues dès son plus jeune âge, Julian Lage est aujourd'hui un des grands guitaristes de la planète jazz. Il vient de publier une nouvelle vidéo pour présenter l'album The Layers, composé de six titres originaux issus des mêmes séances de studio que son album View With A Room sorti l'an dernier.

« The Layers précède d’une certaine manière View With A Room, explique Lage, il contient toutes les graines de ce que je considère être les pièces importantes de l’album, un duo avec Bill, un autre avec Jorge, une écriture plus large et atmosphérique, la rythmique incroyable de Dave et Jorge et une certaine sensibilité orchestrale… View With A Room donne un aperçu complet de tous ses aspects musicaux que nous étions si excités d’explorer en studio et The Layers propose un condensé des relations à l’intérieur de cet ensemble et de l’équipe de production ». On découvre Double Southpaw, en duo avec le très subtil contrebassiste péruvien Jorge Roeder, compagnon de scène du pianiste Shai Maestro :

Julian Lage n’a que douze ans lorsqu'il est nominé aux Grammy Awards en 2000. Formé au Conservatoire de San Francisco, à la Sonoma State University, au Ali Akbar College of Music et au Berklee College de Boston. Il a joué aux côtés de Carlos Santana, Bela Fleck, Gary Burton, Pat Metheny, John Zorn, Kenny Werner, Toots Thielemans, Nels Cline ou encore Chris Eldridge .... En 2009, il sortait son premier disque Sounding Point. Depuis 2021, il travaille avec le label Blue Note. Avec les magnifiques Jorge Roeder et Dave King ( batteur de The Bad Plus), le compositeur, technicien hors pair et improvisateur inspiré développe un jeu tout en finesse et sans effets ni démonstration inutiles. En osmose, le trio nous balade paisiblement entre jazz, blues, folk-rock. La grande classe !

Tout comme le maître Bill Frisell avec qui il partage son amour pour la Télécaster, Julian Lage aborde différents visages de la musique américaine et explore un large éventail de sons et de textures. Il a donc souhaité croiser ses cordes avec celles de son mentor, improvisateur lyrique au jeu impressionniste. This World, écrit à l'origine pour le trio avec Bill Frisell : « Il n'y a personne en qui je ferais plus confiance que Bill Frisell pour entrer dans notre écosystème de trio et pouvoir l'étendre tout en l'embrassant totalement», dixit Julian Lage. Mais finalement le morceau s'est joué en duo de guitares acoustiques :

The Layers est sorti le 17 mars sur Blue Note Records